Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности

"Мы также чувствуем беспокойство эстонских жителей по поводу навязываемого Европе и, соответственно, Эстонии курса на наращивание военного присутствия США и НАТО на своей территории, — сказал он. — Это никак не способствует укреплению мира и стабильности на нашем континенте".

"Наши предложения на этот счет хорошо известны, — продолжил дипломат. — Хотелось бы, чтобы в этом отношении Россия и Эстония лучше понимали друг друга".

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве были приняты решения о размещении в Восточной Европе дополнительных сил Североатлантического альянса, в частности четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.