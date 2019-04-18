18.04.2019, 13:12

Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности

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rus.delfi.ee
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Посол РФ Александр Петров: навязывание Эстонии курса на присутствие НАТО не способствует стабильности
Foto: Andres Putting

Навязываемый Эстонии курс на увеличение военного присутствия НАТО и США не способствует стабильности в регионе, заявил в интервью ТАСС посол России в Таллине Александр Петров.

"Мы также чувствуем беспокойство эстонских жителей по поводу навязываемого Европе и, соответственно, Эстонии курса на наращивание военного присутствия США и НАТО на своей территории, — сказал он. — Это никак не способствует укреплению мира и стабильности на нашем континенте".

"Наши предложения на этот счет хорошо известны, — продолжил дипломат. — Хотелось бы, чтобы в этом отношении Россия и Эстония лучше понимали друг друга".

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве были приняты решения о размещении в Восточной Европе дополнительных сил Североатлантического альянса, в частности четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил журналистам, что Владимир Путин планирует встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля во время ее визита в Москву, в рамках которого она примет участие в открытии отреставрированного здания посольства республики.

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