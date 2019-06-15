Посол Германии Кристоф Айххорн: в Ида-Вирумаа много людей с идеями

Посол Германии Кристоф Айххорн, уделявший много внимания Ида-Вирумаа, завершает свой четырехлетний срок в Эстонии, пишет rus.err.
Дипломат высшего ранга, бывший журналист, он работал при посольствах Германии в Москве и в Вашингтоне, а также в МИДе ФРГ. Уровень дигитализации в Эстонии дипломат считает ценным примером для Германии.
Им было реализовано множество проектов, направленных на взаимодействие наших стран — программы по обмену, лагеря для детей, культурные и спортивные поездки. Особое внимание уделялось Ида-Вирумаа.
"Ида-Вирумаа — это особенно интересно, потому что для меня легко было более-менее по-русски все это делать.Там очень заинтересованные люди, энергичные люди — я это знаю! У них очень много идей, и это, конечно, очень хорошие партнеры для наших проектов", — сказал Айххорн.
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