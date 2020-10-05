Посол Эстонии в США заболел коронавирусом
Два года проработавший послом Эстонии в США Джонатан Всивиов сообщил в социальных сетях, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Два года проработавший послом Эстонии в США Джонатан Всивиов сообщил в социальных сетях, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Дипломат написал в Twitter, что сделал тест на прошлой неделе. "Я находился в изоляции, симптомы были легкими, чувствовал себя практически нормально. Весь штат посольства протестирован - все результаты отрицательные. Вскоре будет новое тестирование.
По данным домашней странички посольства, в дипучреждении работает 12 человек.
Президент ЭР Керсти Кальюлайд назначила Всевиова послом в США в августе 2018 года. 17 сентября эстонский дипломат вручил свою верительную грамоту президенту США Дональду Трампу.
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