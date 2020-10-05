Посол Эстонии в США заболел коронавирусом

Дипломат написал в Twitter, что сделал тест на прошлой неделе. "Я находился в изоляции, симптомы были легкими, чувствовал себя практически нормально. Весь штат посольства протестирован - все результаты отрицательные. Вскоре будет новое тестирование.

По данным домашней странички посольства, в дипучреждении работает 12 человек.

Last week, I tested positive for COVID. Have been isolating; symptoms are mild, feeling better now. The whole Embassy team has tested - all negative, will test again soon. — Ambassador Jonatan Vseviov (@vseviov) October 5, 2020

Президент ЭР Керсти Кальюлайд назначила Всевиова послом в США в августе 2018 года. 17 сентября эстонский дипломат вручил свою верительную грамоту президенту США Дональду Трампу.

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