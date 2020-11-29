Посол Эстонии в Беларуси уезжала из Минска, вернулась ли она назад?

Хоть эстонские политики и не поддерживают нынешнюю власть Беларуси, дипломатические отношения между странами все равно продолжаются.
В начале октября Эстония в знак протеста временно отзывала посла из Беларуси. С тех пор санкционный список увеличился до 156 человек. Им до 2025 года запрещен въезд в Эстонию. Среди них и Александр Лукашенко.
RusDelfi связался с Министерством иностранных дел с целью узнать ситуацию с послом Мерике Кокаев. Пресс-служба пояснила, что Мерику Кокаев не отзывали, а лишь отправили назад в Эстонию на консультации. "Это не политический, а юридический шаг. Она временно покинула страну, но ее статус и аккредитация не изменились. Сейчас она находится в Беларуси", — ответила Сандра Камилова.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна".
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