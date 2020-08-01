Посол Эстонии покинул должность из-за высказываний EKRE

Посол Эстонии в Финляндии Харри Тийдо покинул должность. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже подписала его заявление об отставке.
Финские СМИ передают, что 66-летний Тийду подал в отставку по двум причинам: возраст и расхождения во взглядах с нынешним правительством Эстонии.
"Мое мировоззрение отличается от мировоззрения действующего правительства. Думал, что если они не подадут в отставку, то, возможно, лучшим вариантом будет подать в отставку самому", — сказал Тийдо Yle.
Он подчеркнул, что чаще всего проблема в высказываниях членов партии EKRE.
Тийдо работает в Министерстве иностранных дел с 2000 года, должность посла он занимал почти 3 года.
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