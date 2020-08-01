Посол Эстонии покинул должность из-за высказываний EKRE

Финские СМИ передают, что 66-летний Тийду подал в отставку по двум причинам: возраст и расхождения во взглядах с нынешним правительством Эстонии.

"Мое мировоззрение отличается от мировоззрения действующего правительства. Думал, что если они не подадут в отставку, то, возможно, лучшим вариантом будет подать в отставку самому", — сказал Тийдо Yle.

Он подчеркнул, что чаще всего проблема в высказываниях членов партии EKRE.

Тийдо работает в Министерстве иностранных дел с 2000 года, должность посла он занимал почти 3 года.