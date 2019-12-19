Последствия шторма: около 18 000 домов все еще остаются без света

По данным сетевой компании Elektrilevi, наибольшее количество отключений электроснабжения приходится на Харьюский уезд, где без света находятся свыше 3500 потребителей. Далее следуют Раплаский и Вильяндиский уезды.

По заверению предприятия, в течение четверга все силы работников Elektrilevi будут брошены на восстановление электроснабжения.

Спасательный департамент получил в среду около 500 вызовов, большинство из которых были связаны с поваленными на проезжую часть деревьями.