19.12.2019, 07:20

Последствия шторма: около 18 000 домов все еще остаются без света


EST 21
Tormi poolt räsitud bussiootepaviljon Tartus Turu tänaval
Tormi poolt räsitud bussiootepaviljon Tartus Turu tänavalFoto: Delfi lugeja

Несмотря на то, что шторм в Эстонии стих, свыше 18 тысяч домохозяйств в настоящее время все еще не имеют электричества, пишет rus.err.ee.

По данным сетевой компании Elektrilevi, наибольшее количество отключений электроснабжения приходится на Харьюский уезд, где без света находятся свыше 3500 потребителей. Далее следуют Раплаский и Вильяндиский уезды.

По заверению предприятия, в течение четверга все силы работников Elektrilevi будут брошены на восстановление электроснабжения.

Спасательный департамент получил в среду около 500 вызовов, большинство из которых были связаны с поваленными на проезжую часть деревьями.

Читайте также: