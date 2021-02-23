Последствия потепления: упавшие с крыш сосульки повредили восемь автомобилей

Так, на Тартуском шоссе пострадали три автомобиля. На лобовое стекло одного автомобиля упала большая сосулька, пробив его и ”приземлившись” на переднем сидении. Во дворе одного из домов на улице Вейценберги на крышу автомобиля упала большой ком снега, сильно повредив транспортное средство. От подобного случая на Пярнуском шоссе пострадали две машины. Также инциденты были зафиксированы на улицах Лыйсе и Койду, всего восемь случаев.

Кроме этого, МуПо получила множество звонков об опасных сосульках и снеге, который вот-вот упадет с крыши.

МуПо напоминает, что с наступлением оттепели автомобили следует парковать в безопасных местах, на максимально возможном расстоянии от свисающих с крыш ледяных глыб. Если несчастный случай уже произошел, следует зафиксировать это с помощью фото и обратиться к своей страховой фирме.

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