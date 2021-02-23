Последствия потепления: упавшие с крыш сосульки повредили восемь автомобилей(2)
Вчерашнее потепление принесло немало проблем некоторым автовладельцам, сообщает Таллиннская муниципальная полиция.
Вчерашнее потепление принесло немало проблем некоторым автовладельцам, сообщает Таллиннская муниципальная полиция.
Так, на Тартуском шоссе пострадали три автомобиля. На лобовое стекло одного автомобиля упала большая сосулька, пробив его и ”приземлившись” на переднем сидении. Во дворе одного из домов на улице Вейценберги на крышу автомобиля упала большой ком снега, сильно повредив транспортное средство. От подобного случая на Пярнуском шоссе пострадали две машины. Также инциденты были зафиксированы на улицах Лыйсе и Койду, всего восемь случаев.
Кроме этого, МуПо получила множество звонков об опасных сосульках и снеге, который вот-вот упадет с крыши.
МуПо напоминает, что с наступлением оттепели автомобили следует парковать в безопасных местах, на максимально возможном расстоянии от свисающих с крыш ледяных глыб. Если несчастный случай уже произошел, следует зафиксировать это с помощью фото и обратиться к своей страховой фирме.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Сколько зарабатывают, на чем ездят? Новые министры Эстонии
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
Как правильно стоять в планке для похудения
Арбитр матча Львов - Колос намерен обратиться в суд за клевету