Последствия бурной вечеринки центристов: Андрес Хийе получил выговор, но остался советником бюро

"Во внерабочее время пускать в бюро посторонних людей и употреблять там алкоголь - предосудительно. Я провел с Андресом Хийе беседу, мы обсудили ситуацию и, учитывая имеющуюся информацию, я сделал работнику выговор", — сказал Корб изданию Delfi.

Партия не получила ни одного свидетельства того, что в бюро могли употреблять наркотики, как утверждал один из находившихся там 32-летний молодой человек.

"Мы обратились также к полиции, которая заверила, что при появлении новой инфомации нам сообщат. По состоянию на настоящий момент, полиция никакого расследования не проводит. Если у прессы есть какая-то дополнительная информация, прошу поделиться ею с полицией и партией", — сказал Корб.

В прессе сообщалось, что существует видео, на котором видны находящиеся на столе во время вечеринки наркотики. В доказательство некий источник прислал некоторые фрагменты видео, на которых, однако, ничего особо компрометирующего не видно. Во вторник источник сообщил, что направил Центристской партии предложение, по которому готов отказаться от обнародования материала в обмен на компенсацию в как минимум 10 000 евро.

Корб заверил, что по состоянию на сегодняшний день никто из участников вечеринки ни с сокращенной, ни с полной видеозаписью к партии не обращался.

Как сообщалось на прошлой неделе, накануне Яанова дня, поздно вечером, в расположенный на Нарвском шоссе офис Центристской партии вход был свободным. Незнакомые молодые люди с улицы приглашались внутрь, чтобы ”познакомиться с офисом”. Знакомство продолжалось до самого утра.