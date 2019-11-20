Последняя в этом году ”Правовая аптека” пройдет в Пыхья-Таллинне

Кай Амос, присяжный адвокат — обращение в суд, договорное право, закон о трудовом договоре, защита потребителя;

Сергей Чуркин, помощник присяжного адвоката — договорное право, обращение в суд;

Вамбола Олли, советник по юридическим вопросам — обращение в суд, проблемы квартирных товариществ, договорное право;

Урмас Марди, советник по юридическим вопросам Союза квартирных товариществ — требования и споры квартирных товариществ;

Эве Пыттер, кандидат в нотариусы — нотариальные услуги, наследственное право, вещное право;

Диана Верш, кандидат в нотариусы — нотариальные услуги, наследственное право;

Криста Паал, консультант по юридическим вопросам — семейное право, алименты, закон о трудовом договоре, трудовые споры;

Хели Пыдер, советник по юридическим вопросам — семейное право, закон о трудовом договоре, трудовые споры;

Хелина Иттер, советник по юридическим вопросам — защита потребителя, закон о трудовом договоре;

Ли Мюйрсоо, банкротный управляющий — личное банкротство и банкротство предпринимателя — физического лица.

Кюлли Калдвеэ, юрист — споры с местными самоуправлениями, обращение в суд;

Ристо Сепп, судебный исполнитель — права судебного исполнителя, производство и споры;

Энн Тонка, председатель Совета департамента защиты потребителя — споры, связанные с защитой потребителя, договорные обязательства и права;

Ольга Ваарманн, администратор проекта.

На вопросы, относящиеся к компетенции муниципальных властей, ответят сотрудники районной управы Пыхья-Таллинна.

”Платная юридическая помощь остается недоступной для очень многих людей, поэтому интерес к Правовой аптеке очень велик. Мы ожидаем, что и на этот раз за бесплатной консультацией обратятся сотни людей. Следовательно, подобная услуга очень нужна и ее следует продолжать оказывать людям”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

”Правовая аптека” организована Союзом юристов Эстонии и городом Таллинном. Дополнительную информацию о Правовой аптеке можно получить на странице www.juristideliit.ee, на странице Союза юристов Эстонии в Фейсбуке, или по телефонам: 6313002 и 6314466. Добраться до центра ”Строоми” (ул. Туулемаа, 20) можно на автобусах № 3, 40 и 48, остановки "Пельгуранна" и "Рандла".