Последний шанс! В субботу погода будет хорошей, а потом придут дожди и грозы

В субботу днем ожидается небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..27, на побережье местами 18°С.

Воскресенье, 19.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 9..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Понедельник, 20.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Вторник, 21.07:

Ночью: В материковой части — небольшая и переменная облачность. На островах облачность уплотнится и перейдет в дождевую. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..17°C.

Днем: Переменная облачность. Зона дождей распространится с запада на восток черех всю территорию Эстонии. Возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9, на побережье усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха 16…21, на востоке Эстонии до 24°C.