Последний раз! Для фильма Нолана нужны актеры массовки

Команда Кристофера Нолана ищет актеров массовки. Съемки состоятся уже в эту субботу.
На сьемочной плошадке нужно будет провести весь день (10-14 часов)с 6 часов утра. Заявки принимаются до 12 часов 26 июля.
Оплата 50 евро нетто плюс питание на месте.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Выдвигать свою кандидатуру могут только лица, достигшие совершеннолетия.
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