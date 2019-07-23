23.07.2019, 20:34

Последний раз! Для фильма Нолана нужны актеры массовки

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rus.delfi.ee
EST 29
Filmivõtted Laagna teel - 12.07.2019
Foto: Andres Putting

Команда Кристофера Нолана ищет актеров массовки. Съемки состоятся уже в эту субботу.

На сьемочной плошадке нужно будет провести весь день (10-14 часов)с 6 часов утра. Заявки принимаются до 12 часов 26 июля.

Оплата 50 евро нетто плюс питание на месте.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Выдвигать свою кандидатуру могут только лица, достигшие совершеннолетия.

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