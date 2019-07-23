Последний раз! Для фильма Нолана нужны актеры массовки

Команда Кристофера Нолана ищет актеров массовки. Съемки состоятся уже в эту субботу.
На сьемочной плошадке нужно будет провести весь день (10-14 часов)с 6 часов утра. Заявки принимаются до 12 часов 26 июля.
Оплата 50 евро нетто плюс питание на месте.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Выдвигать свою кандидатуру могут только лица, достигшие совершеннолетия.
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян