Последний раз! Для фильма Нолана нужны актеры массовки

На сьемочной плошадке нужно будет провести весь день (10-14 часов)с 6 часов утра. Заявки принимаются до 12 часов 26 июля.

Оплата 50 евро нетто плюс питание на месте.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Выдвигать свою кандидатуру могут только лица, достигшие совершеннолетия.