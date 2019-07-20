Последний подарок от Нолана: "Кинолето Ласнамяэ" завершится семейным днем в парке Паэ

Семейный день начнется с салюта из конфет, продолжится выступлением детского театра Мики-Минни, затем перед гостями выступят актеры Русского молодежного театра, будут работать различные мастерские по интересам, такие, как точная стрельба из Nerf, поделки из бисера и многое другое. Семьи смогут принять участие в соревнованиях по решению головоломок. Также на месте будут представлены районные библиотеки.

Семейный день завершится концертом Уку Сувисте, который начнется в 15:00.

Семейный день в парке Паэ — это последнее из четырех мероприятий программы ”Кинолето Ласнамяэ”, организованных в связи со съемками фильма на Лаагна теэ режиссером Кристофером Ноланом. ”Кинолето Ласнамяэ” проходит в сотрудничестве с Funfair Films Ltd, их представителем в Эстонии Allfilm OÜ и Таллиннской городской управой. В рамках культурной программы ”Кинолето Ласнамяэ” уже состоялось пересечение канатоходцем Лаагна теэ по 120-метровой стропе, Большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле и Фестиваль в парке Кивила.