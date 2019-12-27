Последние рейтинги года: оппозиция опережает коалицию, падение EKRE остановилось

Остающаяся уверенным лидером Партия реформ за две недели потеряла 1,8% поддержки. Центристская партия уверенно занимает второе место, но также за последние три недели потеряла 2,1% своей поддержки. Падение в последние недели находившейся в упадке EKRE (14,6%) остановилось, но их поддержка все-таки остается ниже, чем в предыдущие месяцы.

За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (10,7%), Isamaa (6,5%) и Ээсти 200 (5,9%).

Поддержка оппозиции по-прежнему превышает поддержку коалиции. Оппозиционные партии поддерживают в общей сложности 44,6% и коалиционные партии — 43,1% опрошенных.