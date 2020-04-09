После введения чрезвычайного положения в Эстонии стали чаще рожать дома | Врачи: домашние роды связаны с рисками!

О рисках домашних родов рассказали врач-резидент женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Ану-Лийз Лаар и заведующая родильным отделением доктор Кристель Крункс.

По их словам, в Эстонии доля домашних родов была относительно мала, в разные годы оставаясь в промежутке 0,04-0,48% от всех родов. В последние годы количество домашних родов растет: если в 2018 году запланированно родились дома 65 детей, то в 2000-2002 годах рождалось дома только 5-7 детей в год. Всего в 1992-2018 годах было 822 домашних родов, из них два мертворождения.

Женщины могут выбрать домашние роды, если они хотят избежать медицинского вмешательства или чувствуют себя дома безопаснее. Возникающие во время родов осложнения все-таки невозможно с полной уверенностью предсказать при помощи оценки рисков во время беременности, примерно у 30% беременных с низким риском может возникнуть какое-нибудь неожиданное осложнение. Есть ситуации, которые требуют немедленного вмешательства, и лучшую помощь для этого могут дать больницы.

Во время домашних родов наблюдение за состоянием ребенка тоже обычно ограничено, например, частоту сердцебиения ребенка можно оценить при помощи периодического прослушивания, но в больнице можно получить лучшее представление о состоянии ребенка при помощи кардиотокографии (КТГ). Самые тяжелые случаи, когда ребенок будет нуждаться в оживлении, только приблизительно на 2/3 предсказуемы на основании анамнеза беременности и течения родов.

Первородящим не рекомендуются домашние роды, и лучше, если первый опыт родов получат все-таки в больнице. По сравнению с впервые рожающей в больнице, у рожающей дома значительно больше риск осложнений со стороны новорожденного. Также у первородящих встречается больше нарушений течения родов, из-за чего примерно от четверти до половины женщин нуждаются в переводе в больницу.

Деятельность оказывающего помощь при домашних родах, например, акушерки, установлена и признана законом:

они прошли соответствующее обучение;