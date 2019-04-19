После визита Керсти Кальюлайд в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия

"Обычно мы это координируем и действуем объединенно, всегда это более эффективно, (…) поскольку всегда будут попытки расколоть нас и поверить единство Европейских или Балтийских стран", — сказал BNS Линкявичюс.

Он отметил, что Таллин до визита Кальюлайд в Москву не предоставлял информации о вопросах, которые планируется обсуждать.

Все же министр выразил надежду на то, что Эстония предоставит больше информации после встречи.

Линкявичюс подчеркнул, что не хочет оценивать визиты должностных лиц других стран, но добавил, что "России актуально продемонстрировать, что нет изоляции, возможно, создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты".

"Диалог не должен становиться своеобразной дымовой завесой для отсутствия изменений, а лишь создания впечатления обычного сотрудничества", — сказал глава литовской дипломатии.

"Все имеет смысл в том случае, если есть какие-то ощутимые результаты, которых мы очень ждем и надеемся на них", — добавил он.

Министр утверждает, что обычно после встреч с представителями Западных стран не меняются "не только действия, но и риторика" России.

"Россия ведь не сожалеет, что в 2008 году аннексировала 20% территории Грузии или в 2014 году (…) аннексировала Крым", — сказал Линкявичюс, называя на литовском языке Грузию Сакартвело.