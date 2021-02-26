После смерти Сталина Берия хотел сделать послабления для Прибалтики. 65 лет назад развенчали культ личности

"После смерти Сталина началась борьба за власть, в которой выделялись три основные фигуры — Маленков, Хрущев и Берия. Причем интересно, что все эти лица на самом деле участвовали как в его возвеличивании, так и в проведении репрессии против советского союза. Лаврентий Берия был тем, кто сменил на посту руководителя НКВД Ежова, то есть руки у него были в крови. Хрущев в 30-е годы руководил партией на Украине и также был ответственен за проведение массовых репрессий. И Маленков также участвовал в проведении репрессий. Как говорят российские и американские историки, между этими тремя претендентами появилось определенное соперничество: кто первым заявит о том, что Сталин был тираном?

Одним из первых, на самом деле, был Маленков, которого видели преемником Сталина. Он изначально предполагал, что в большей степени управление страной будет коллективное. Однако после смерти Сталина в период с марта по июль 1953 года очень сильную позицию занимал Лаврентий Берия, который контролировал НКВД, опирался на силовые структуры — а это не только карательные органы, но и армия, погранохрана и другие ресурсы. Поэтому Маленков и Хрущев объединились, чтобы вместе устранить препятствие на пути к власти в лице Берии. Собственно, в июле 53-го Берия был арестован и расстрелян без суда.

Но тут интересен такой момент — его решения, которые принимались с марта по июль, были достаточно радикальными. В частности, они касались и национальной политики, в том числе, в Эстонии. Он был приверженцем политики украинизации, которая одно время проводилась, но была свернута. С этой политикой были также связаны некоторые послабления и в отношении прибалтийских республик и именно этот курс собирался восстановить Берия. Также всем известно решение Берии об амнистии, которое касалось не только уголовных заключенных.

И Маленков и Хрущев, опасаясь роли Берии в Кремле, не могли ему перечить, но когда тот был ликвидирован, они быстро свернули те мероприятия, которые Берия начал претворять в жизни с марта по июль 1953 года.