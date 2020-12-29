После рождественской вечеринки у военных коронавирус выбил из строя многих работников скорой помощи

Руководитель по коммуникациям Выруской больницы Аве Абель подтвердил, что двое медиков скорой помощи участвовали 21 декабря в вечеринке за пределами больницы и заразились там коронавирусом. По данным Delfi, речь идет о праздники во Второй пехотной бригаде.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем сообщил, что тестируются все участники мероприятия и добавил, что случившееся достойно сожаления.

К сегодняшнему дню уже трое работников скорой помощи инфицированы и 11 человек находится на изоляции. Сколько медработников в штате скорой помощи Выру, Абель не уточнил.

Полковник Второй пехотной бригады Тармо Метса подтвердил, что 21 декабря прошло под открытым небом масштабное праздничное мероприятие с участием военнослужащих и гражданских лиц, в котором участвовало в общей сложности 45 человек. По информации Департамента здоровья, в той или иной степени с праздником были связаны 60 человек.

Некоторые работающие в армии медики работают и в больнице, именно поэтому, как предполагается, COVID-19 проник на станцию скорой помощи.

Как пояснил Метса, согласно распоряжению командования мероприятие было организовано с соблюдением всех противовирусных требований, даже питание проходило на свежем воздухе.

Однако, по данным Delfi, для питания и прочих дел использовалась палатка, где люди находятся как бы в закрытом помещении. Эту информацию Силы обороны пока не подтвердили и не опровергли. В армии также не пояснили, почему вообще было организовано это мероприятие, если распоряжения на уровне государства говорят об обратном.

Главный штаб Сил обороны сообщил Delfi, что имена всех участников праздника переданы в Департамент здоровья. В празднике участвовали трое работников Выруской скорой помощи, которые также работают и в воинской части и которые, по имеющейся информации, заразились COVID-19. Коронавирус обнаружен также еще у одного участника мероприятия.

В то же время пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник сказал, что на данный момент с мероприятием связаны 8 инфицированных, что делает из праздника настоящий очаг заболеваемости. Для того, чтобы назвать случай очагом, по регламенту департамента необходимо иметь не менее пяти человек, заразившихся в одном месте или на одном мероприятии.