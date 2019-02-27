После роспуска Рийгикогу Райво Аэг и Марика Туус-Лауль возвращаются в столичное горсобрание

На основе личных заявлений восстановлены полномочия Райво Аэга (Isamaa) и Марики Туус-Лауль (Центристская партия). Соответственно прекращены с 5 марта полномочия Кайдо Кукка и со 2 марта — Эрки Сависаара.

На основе личного заявления комиссия прекратила также с 1 марта полномочия депутата городского собрания Владимира Панова (Центристская партия). Его заменит в городском собрании Инга Румянцева.