16.10.2019, 18:17

После позорного случая тартуский судья освобожден от занимаемой должности

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rus.delfi.ee
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politseireid Pärnu - Riia maanteel
Pilt on illustratiivneFoto: Ago Tammik

Президент Керсти Кальюлайд освободила от должности судью Тартуского уездного суда Хейки Колка, недавно задержанного нетрезвым за рулем, передает rus.err.ee.

В канцелярии президента отметили, что решение было принято по предложению председателя Государственного суда, при этом заявление об отставке подал сам Хейки Колк.

Как мы уже сообщали, полицейские Лыунаской префектуры в воскресенье, 6 октября, остановили судью Тартуского уездного суда Хеки Колка, у которого содержание алкоголя в крови оказалось 0.97 мг/л.

За подобную степень алкогольного опьянения за рулем можно быть привлеченным к уголовной ответсвенности.

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