После позорного случая тартуский судья освобожден от занимаемой должности

В канцелярии президента отметили, что решение было принято по предложению председателя Государственного суда, при этом заявление об отставке подал сам Хейки Колк.

Как мы уже сообщали, полицейские Лыунаской префектуры в воскресенье, 6 октября, остановили судью Тартуского уездного суда Хеки Колка, у которого содержание алкоголя в крови оказалось 0.97 мг/л.

За подобную степень алкогольного опьянения за рулем можно быть привлеченным к уголовной ответсвенности.