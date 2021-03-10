После новостей из Эстонии президент Литвы призывает с осторожностью относиться к послаблениям

Науседа сказал, что пандемия — не только проблема в медицине или сфере здравоохранения, пишет ru.delfi.lt.

"Надо обратить внимание на то, что преодоление пандемии — не только медицинская проблема, это процесс, связанный с экономическими, социальными и даже психологическими вызовами.

Вот почему люди ждут решений, направленных в будущее. С одной стороны мы говорим о мерах, которые должны помочь бизнесу выжить в самые сложные месяцы, когда он закрыт, не может функционировать. Но мы уже смотрим немного вперед, говорим о периоде после пандемии, он тоже связан с вызовами", — сказал президент.

Науседа заверил, что правительство не забыло о бизнесе, людях, рабочих местах. И предлагает "адекватные меры" для сохранения рабочих мест и доходов.

В вопросе послаблений, которые предлагает парламентская фракция Партии свободы, Науседа напомнил о драматической ситуации в Эстонии. Он призвал с осторожностью вводить любые послабления.

"В этом контексте, когда идет статистика из Эстонии, переживающей один из наиболее драматических периодов пандемии. Когда от либерального порядка пришлось перейти к крайним мерам. И при этом констатируют, что целых 98% проверенных тестов — британский штамм… Мы в данном контексте должны говорить об очень серьезной ответственности перед жителями. Ведь критерий очень прост — жизнь человека ни с чем нельзя сравнить, и никакими деньгами нельзя оценить", — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что все учреждения власти должны договориться между собой — "ограничения снимают только в том случае, если не будет ни малейшей дополнительной опасности для жителей".

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, говоря о требованиях Партии свободы, сказала, что эта фракция не может быть и в позиции и в оппозиции.

"Что касается риторики этой фракции, хочу напомнить, что эта фракция — часть правящей коалиции. Нельзя одновременно быть в позиции и оппозиции. Но тут видно речь идет о выборе линии общения", — сказала спикер.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.