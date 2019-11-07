После мирового рекорда на родине эстонского эксперта позвали в Европу

Руководитель проекта по проведению Переписи населения и жилых помещений 2021 года Департамента статистики Диана Белтадзе с января приступит к работе эксперта по вопросам переписи в Евростате.
Белтадзе прокомментировала, что испытывает гордость и благодарность за возможность участия в подготовке двух переписей населения в Эстонии: ”Предыдущая перепись населения и жилых помещений, проходившая в 2011 году, была исторической, поскольку жители Эстонии впервые могли сами выбирать способ участия в переписи — заполнять вопросник в Интернете или отвечать переписчику. Был установлен мировой рекорд: в веб-среде предоставили данные 67% жителей”. По словам Белтадзе, важный этап подготовки следующей переписи, в 2021 году, завершится в конце нынешнего года, когда на основании результатов и качества второй пробной переписи Департамент статистики примет решение относительно метода проведения переписи, и правительственная комиссия утвердит ее бюджет. ”В следующем году и новому руководителю проекта предстоит исходя из метода и бюджета спланировать работы по проведению переписи и через год осуществить проведение переписи”, — отметила Белтадзе, поясняя основные рабочие задачи своего преемника.
Диана Белтадзе является международно признанным экспертом по вопросам переписи и соавтором нескольких сборников ООН по теме переписи населения. Она проводила консультации по организации этапа переписи 2021 года на Украине, в Белоруссии, Грузии и Хорватии. Кроме того, Белтадзе консультировала по вопросу комбинированного метода проведения переписи в Израиле, Монголии, Боснии и Герцеговине и являлась руководителем проекта Переписи населения и жилых помещений Эстонии в 2011 году.
Предлагать свои кандидатуры на пост руководителя проекта переписи можно до 22 ноября (включительно).
Перепись населения и жилых помещений является утвержденной Правительством ЭР статистической работой, методы и используемые источники которой Департамент статистики выбирает в соответствии с международными принципами. Перепись населения и жилых помещений Эстонии состоится в 2021 году с моментом переписи на 31.12.2021.
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