После мирового рекорда на родине эстонского эксперта позвали в Европу

Диана Белтадзе является международно признанным экспертом по вопросам переписи и соавтором нескольких сборников ООН по теме переписи населения. Она проводила консультации по организации этапа переписи 2021 года на Украине, в Белоруссии, Грузии и Хорватии. Кроме того, Белтадзе консультировала по вопросу комбинированного метода проведения переписи в Израиле, Монголии, Боснии и Герцеговине и являлась руководителем проекта Переписи населения и жилых помещений Эстонии в 2011 году.

Предлагать свои кандидатуры на пост руководителя проекта переписи можно до 22 ноября (включительно).

Перепись населения и жилых помещений является утвержденной Правительством ЭР статистической работой, методы и используемые источники которой Департамент статистики выбирает в соответствии с международными принципами. Перепись населения и жилых помещений Эстонии состоится в 2021 году с моментом переписи на 31.12.2021.