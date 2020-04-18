18.04.2020, 10:47

После каникул школьники Маарду начнут получать продуктовые пакеты

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Maardu tõstis linnajuhi palka, kuigi on viie vaeseima omavalitsuse seas.
Maardu tõstis linnajuhi palka, kuigi on viie vaeseima omavalitsuse seas. Foto: Eero Vabamägi

На сегодняшнем заседании кризисного комитета Маардуской горуправы было решено сохранить горячие питание детей во время школьных каникул. Начиная с 27 апреля школы начнут выдавать школьникам продуктовые комплекты как альтернативу горячим обедам.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, чрезвычайное положение вносит значительные коррективы в привычную жизнь города и бросает всем серьезный вызов, но Маарду успешно справляется с кризисом.

”На повестке дня остро стоит вопрос обеспечения школьников полноценным питанием в кризисное время. До сих пор город предоставлял всем желающим возможность получать горячие обеды, и спрос на ежедневное питание значительно вырос. Чтобы предложить семьям выбор и еще более обезопасить процесс получения питания, с 27 апреля у всех школьников появится возможность получить продуктовый набор. На время кризиса город увеличит свое самофинансирование, чтобы предложить ученикам достойные продуктовые пакеты”, — сказал мэр.

”В это трудное время важно не только сохранить те льготы и пособия, которые имеются сейчас, но и оказать поддержку семьям, которые оказались в тяжелой ситуации. Если мама школьника работает и не успевает приготовить каждый день горячий обед, ребенок может получить его в школе. Если же родители остались без работы, то разумно выбрать продуктовый пакет — это будет подспорьем для всей семьи”, — добавил Владимир Архипов.

Начиная с 27 апреля родители школьников смогут выбрать, хотят они получать ежедневный горячий обед в школе, как это было до сих пор, или сухой пакет на две недели — комплекты продуктов будут выдаваться в школах дважды в месяц. О своем выборе родителям нужно сообщить в школу.

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