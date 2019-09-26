26.09.2019, 21:02

Пошаговое руководство: МИД России открыл сайт для оформления электронных виз в Санкт-Петербург


rus.delfi.ee
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Пошаговое руководство: МИД России открыл сайт для оформления электронных виз в Санкт-Петербург
Pixabay

С 1 октября текущего года граждане 53 государств могут получить бесплатную электронную визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область России.

Въезд возможен через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напоминает МИД России на специальном сайте, открытом для подачи ходатайств о визе.

Кликая внизу на рамку "Заполнить заявление на получение электронной визы", вы получите полную информацию об условиях получения визы, а также инструкцию для дальнейших действий.

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