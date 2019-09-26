Пошаговое руководство: МИД России открыл сайт для оформления электронных виз в Санкт-Петербург

С 1 октября текущего года граждане 53 государств могут получить бесплатную электронную визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область России.
Въезд возможен через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, напоминает МИД России на специальном сайте, открытом для подачи ходатайств о визе.
Кликая внизу на рамку "Заполнить заявление на получение электронной визы", вы получите полную информацию об условиях получения визы, а также инструкцию для дальнейших действий.
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