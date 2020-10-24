24.10.2020, 12:19

Посетивший Эстонию президент Польши Дуда заразился коронавирусом

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Poola president Andrzej Duda saabus Tartusse
Poola president Andrzej Duda saabus TartusseFoto: Anni Õnneleid

У президента Польши Анджея Дуды, который 19 октября находился в Таллинне в связи с саммитом Инициативы трех морей и сопутствующим бизнес-форумом,
выявили коронавирус.

Об этом написал в Twitter его пресс-секретарь Блажей Спихальский. При этом, по его словам, президент чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин. Где именно заразился коронавирусом президент Польши, пока не установлено.

Накануне сообщалось, что в Польше за сутки были зарегистрированы рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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