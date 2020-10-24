Посетивший Эстонию президент Польши Дуда заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды, который 19 октября находился в Таллинне в связи с саммитом Инициативы трех морей и сопутствующим бизнес-форумом,
выявили коронавирус.
У президента Польши Анджея Дуды, который 19 октября находился в Таллинне в связи с саммитом Инициативы трех морей и сопутствующим бизнес-форумом,
Об этом написал в Twitter его пресс-секретарь Блажей Спихальский. При этом, по его словам, президент чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин. Где именно заразился коронавирусом президент Польши, пока не установлено.
Накануне сообщалось, что в Польше за сутки были зарегистрированы рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19.
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус