Посетители еще одного ночного клуба могли заразиться коронавирусом

Коронавирус стал распространяться в тартуских клубах в июле, когда зараженный человек посетил ночной клуб Vabank. На данный момент с данным очагом связано 37 случаев заражения.

С очагом клуба Naiiv связано 19 случаев, с очагом Shooters 18 случаев. Насколько известно, в баре Möku также побывал человек, у которого позже выявили коронавирус.

К сегодняшнему дню стало ясно, что один человек, у которого в течение минувших суток диагностировали COVID-19, 31 июля посетил ночной клуб Maasikas. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала Delfi, что этот человек мог как раз заразиться в клубе. Она отметила, что все, кто был в этот день в данном заведении, должны следить за своим здоровьем и при появлении симптомов связаться с семейным врачом.

На данный момент ночной клуб Maasikas в связи с запретом на продажу алкоголя в Тартумаа закрыт до конца августа.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!