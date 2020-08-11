Посетители еще одного ночного клуба могли заразиться коронавирусом

Сегодня Департамент здоровья сообщил, что у одного жителя Харьюмаа диагностирован коронавирус и, скорее всего, он заразился в тартуском ночном клубе Maasikas.
Коронавирус стал распространяться в тартуских клубах в июле, когда зараженный человек посетил ночной клуб Vabank. На данный момент с данным очагом связано 37 случаев заражения.
С очагом клуба Naiiv связано 19 случаев, с очагом Shooters 18 случаев. Насколько известно, в баре Möku также побывал человек, у которого позже выявили коронавирус.
К сегодняшнему дню стало ясно, что один человек, у которого в течение минувших суток диагностировали COVID-19, 31 июля посетил ночной клуб Maasikas. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала Delfi, что этот человек мог как раз заразиться в клубе. Она отметила, что все, кто был в этот день в данном заведении, должны следить за своим здоровьем и при появлении симптомов связаться с семейным врачом.
На данный момент ночной клуб Maasikas в связи с запретом на продажу алкоголя в Тартумаа закрыт до конца августа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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