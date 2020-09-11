Посетитель эстонского театра был заражен коронавирусом

В день постановки у посетителя театра не было симптомов, позже его проинформировали, что он контактировал с зараженным COVID-19, затем его тест тоже оказался положительным.

Департамент здоровья связался со всеми людьми, кто рядом сидел с этим человеком. "Другим посетителям волноваться не стоит, но следите за своим здоровьем и при необходимости свяжитесь с семейным врачом", — пишет театр.

Театр "Эндла" благодарит всех, кто оставил свои контакты при покупке билетов. Это упростило жизнь департаменту. Стоит отметить, что театр чистит и дезинфицирует залы до постановок, по время перерыва и после окончания спектаклей.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!