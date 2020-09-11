Посетитель эстонского театра был заражен коронавирусом
Департамент здоровья вчера сообщил, что 3 сентября в театре "Эндла" на постановке „Nagu süldikeeduvesi“ был человек, который контактировал с зараженным коронавирусом.
Департамент здоровья вчера сообщил, что 3 сентября в театре "Эндла" на постановке „Nagu süldikeeduvesi“ был человек, который контактировал с зараженным коронавирусом.
В день постановки у посетителя театра не было симптомов, позже его проинформировали, что он контактировал с зараженным COVID-19, затем его тест тоже оказался положительным.
Департамент здоровья связался со всеми людьми, кто рядом сидел с этим человеком. "Другим посетителям волноваться не стоит, но следите за своим здоровьем и при необходимости свяжитесь с семейным врачом", — пишет театр.
Театр "Эндла" благодарит всех, кто оставил свои контакты при покупке билетов. Это упростило жизнь департаменту. Стоит отметить, что театр чистит и дезинфицирует залы до постановок, по время перерыва и после окончания спектаклей.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Турецкие жиголо выдали позорную правду о россиянках
Лав — о «Кайрате», несостоявшемся переходе в «Сити» и штрафах