Посещаемость бесплатных курсов эстонского языка сильно сократилась, при этом в очереди - 10 000 человек

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, во время чрезвычайного положения посещаемость курсов сократилась примерно на 40%.

Практически все языковые школы в период чрезвычайного положения перевели свои занятия в онлайн. Некоторые школы перенесли курсы на летний период. Но посещаемость курсов не улучшилась.

На данный момент у государства нет механизма влияния на безответственных учеников бесплатных языковых курсов.

"Мы договорились не наказывать учащихся, а поддержать их. Сейчас стараемся сделать более индивидуальный подход. Надеемся, что это поможет повысить посещаемость, а государство не потратит деньги впустую, учитывая, что у нас в очереди на бесплатные языковые курсы стоит 10 000 человек", - сказала Кяосаар.

В начале этого года Фонд интеграции профинансировал около 800 учебных мест на бесплатных курсах по изучению эстонского языка. До конца года планируется открыть еще 4000 мест на уровни от А1 до С1. Как Фонд интеграции, так и языковые школы рассчитывают, что записавшиеся на курсы люди серьезно отнесутся к процессу обучения.