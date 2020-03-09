Портрет анонимного комментатора: как духовенство, политики и учителя свирепствуют в эстонском интернете

В конце 2018 года передача ”Pealtnägija” выпустила сюжет о преподавателе сексуального воспитания Рите Хольм, которая давала уроки соответствующего содержания в детских садах. Несмотря на то, что ее действия соответствовали европейским стандартам и исходили из рекомендаций ВОЗ, в интернете на нее обрушился шквал негативных комментариев, сопровождаемых разного рода оскорблениями и даже угрозами убийства.

Женщина наняла адвоката Роберта Сарва, чтобы выяснить, кто стоит за комментариями в Delfi, Õhtuleht и Facebook. Всего было установлены личности 64 комментаторов, которым в конце прошлого-начале нынешнего года женщина выдвинула требования о возмещении ущерба.

Проанализировав данные этих комментаторов, журналисты выяснили, что более 30% из них — старше 50 лет. Некоторым даже за 65. Самым старшим комментатором стала 76 летняя женщина. Всего двум комментаторам было менее 30 лет. Средний возраст остальных (примерно треть от общего количества): 40-50 лет.

”То, что возраст большей части комментаторов выше 50 лет, меня не удивило, — говорит сама Хольм. — Это люди советской закалки, которые не понимают необходимости говорить на эти темы. Им самим о таком тоже не говорили”.

Большая часть комментаторов живут законопослушной жизнь, лишь некоторые из них наказывались в уголовном порядке, в том числе за применение насилия. Так, 47-летний мужчина, обещавший ”задушить Холм собственными руками” несколько раз наказывался за домашнее насилие.