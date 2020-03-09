Портрет анонимного комментатора: как духовенство, политики и учителя свирепствуют в эстонском интернете

Примерно половина комментаторов имеют активную общественную позицию, то есть состояли или состоят в какой-либо партии. Больше всего действующих или бывших членов EKRE. Но есть и люди, связанные с центристами, реформистами и Isamaa, а также один бывший социал-демократ. Несколько человек даже участвовали в выборах, но безуспешно.
Что касается профессии комментаторов, то здесь есть два церковных деятеля, несколько бывших военных, один бывший полицейский, четыре работающих в сфере образования женщины, несколько бывших чиновников, несколько художников, музыкант и так далее.
По словам Хольм, некоторые комментаторы попросили у нее прощения, но только после получения требования от адвокатского бюро. Суммы, которые требует адвокат от комментаторов, достигают нескольких тысяч евро. Некоторые уже заплатили, а с остальными, вероятно, грядут судебные тяжбы.
Какие компенсации назначит суд и назначит ли вообще, неясно.
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