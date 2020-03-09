09.03.2020, 07:00

Портрет анонимного комментатора: как духовенство, политики и учителя свирепствуют в эстонском интернете

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Дагне Михкельс
EST 7
Портрет анонимного комментатора: как духовенство, политики и учителя свирепствуют в эстонском интернете
Illustratsioon: Shutterstock / EPL

Журналистам издания Eesti Päevaleht удалось изучить данные интернет-комментаторов, которые устроили настоящую вакханалию в комментариях к серии статей о половом воспитании в дошкольных учреждениях.

В конце 2018 года передача ”Pealtnägija” выпустила сюжет о преподавателе сексуального воспитания Рите Хольм, которая давала уроки соответствующего содержания в детских садах. Несмотря на то, что ее действия соответствовали европейским стандартам и исходили из рекомендаций ВОЗ, в интернете на нее обрушился шквал негативных комментариев, сопровождаемых разного рода оскорблениями и даже угрозами убийства.

Женщина наняла адвоката Роберта Сарва, чтобы выяснить, кто стоит за комментариями в Delfi, Õhtuleht и Facebook. Всего было установлены личности 64 комментаторов, которым в конце прошлого-начале нынешнего года женщина выдвинула требования о возмещении ущерба.

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Проанализировав данные этих комментаторов, журналисты выяснили, что более 30% из них — старше 50 лет. Некоторым даже за 65. Самым старшим комментатором стала 76 летняя женщина. Всего двум комментаторам было менее 30 лет. Средний возраст остальных (примерно треть от общего количества): 40-50 лет.
”То, что возраст большей части комментаторов выше 50 лет, меня не удивило, — говорит сама Хольм. — Это люди советской закалки, которые не понимают необходимости говорить на эти темы. Им самим о таком тоже не говорили”.

Большая часть комментаторов живут законопослушной жизнь, лишь некоторые из них наказывались в уголовном порядке, в том числе за применение насилия. Так, 47-летний мужчина, обещавший ”задушить Холм собственными руками” несколько раз наказывался за домашнее насилие.

Примерно половина комментаторов имеют активную общественную позицию, то есть состояли или состоят в какой-либо партии. Больше всего действующих или бывших членов EKRE. Но есть и люди, связанные с центристами, реформистами и Isamaa, а также один бывший социал-демократ. Несколько человек даже участвовали в выборах, но безуспешно.

Что касается профессии комментаторов, то здесь есть два церковных деятеля, несколько бывших военных, один бывший полицейский, четыре работающих в сфере образования женщины, несколько бывших чиновников, несколько художников, музыкант и так далее.

По словам Хольм, некоторые комментаторы попросили у нее прощения, но только после получения требования от адвокатского бюро. Суммы, которые требует адвокат от комментаторов, достигают нескольких тысяч евро. Некоторые уже заплатили, а с остальными, вероятно, грядут судебные тяжбы.

Какие компенсации назначит суд и назначит ли вообще, неясно.

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