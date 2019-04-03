Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

Таави Аас выступил с данным заявлением на пресс-конференции по итогам очередного заседания столичной горуправы. Он добавил, что примет должностную присягу в Рийгикогу завтра.

Временно исполняющим обязанности мэра Таллинна станет Калле Кландорф, пока горсобрание не выберет нового мэра.

На вопрос о том, кто может стать новым мэром Таллинна, Аас ответил, что это завтра соберется обсуждать правление Центристской партии.

"На собрании правления я поддержу каниддатуру Михаила Кылварта", — сказал Аас.