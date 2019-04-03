03.04.2019, 11:00
Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу
Мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
Таави Аас выступил с данным заявлением на пресс-конференции по итогам очередного заседания столичной горуправы. Он добавил, что примет должностную присягу в Рийгикогу завтра.
Временно исполняющим обязанности мэра Таллинна станет Калле Кландорф, пока горсобрание не выберет нового мэра.
На вопрос о том, кто может стать новым мэром Таллинна, Аас ответил, что это завтра соберется обсуждать правление Центристской партии.
"На собрании правления я поддержу каниддатуру Михаила Кылварта", — сказал Аас.