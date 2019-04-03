03.04.2019, 11:00

Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

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Аас поддерживает кандидатуру Кылварта
rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.

Таави Аас выступил с данным заявлением на пресс-конференции по итогам очередного заседания столичной горуправы. Он добавил, что примет должностную присягу в Рийгикогу завтра.

Временно исполняющим обязанности мэра Таллинна станет Калле Кландорф, пока горсобрание не выберет нового мэра.

На вопрос о том, кто может стать новым мэром Таллинна, Аас ответил, что это завтра соберется обсуждать правление Центристской партии.

"На собрании правления я поддержу каниддатуру Михаила Кылварта", — сказал Аас.

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