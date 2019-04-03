Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

В 12:00 Таави Аас выступит с заявлением по итогам очередного заседания столичной горуправы. Ранее Аас не исключал, что покинет пост мэра Таллинна и станет депутатом парламента.

Ранее в СМИ была опубликована версия, согласно которой на посту мэра Таллинна Таави Ааса сменит председатель горсобрания Михаил Кылварт.