03.04.2019, 11:00

Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Ilmar Saabas

По данным ERR, мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.

В 12:00 Таави Аас выступит с заявлением по итогам очередного заседания столичной горуправы. Ранее Аас не исключал, что покинет пост мэра Таллинна и станет депутатом парламента.

Ранее в СМИ была опубликована версия, согласно которой на посту мэра Таллинна Таави Ааса сменит председатель горсобрания Михаил Кылварт.

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