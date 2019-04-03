03.04.2019, 11:00
Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу(2)
По данным ERR, мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
По данным ERR, мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
В 12:00 Таави Аас выступит с заявлением по итогам очередного заседания столичной горуправы. Ранее Аас не исключал, что покинет пост мэра Таллинна и станет депутатом парламента.
Ранее в СМИ была опубликована версия, согласно которой на посту мэра Таллинна Таави Ааса сменит председатель горсобрания Михаил Кылварт.
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