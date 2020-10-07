Портал: Эстония и Латвия тоже отзывают своих послов из Беларуси

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска. Об этом белорусскому порталу TUT.BY сообщили информированные источники.
Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.
Напомним, дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИД Беларуси к посольствам Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.
Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что ”в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси”. То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС. 6 октября Минск покинул и посол Германии.
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