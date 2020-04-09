Портал Delfi стал в Эстонии официальным партнером Facebook по проверке фактов

По его словам, к реализации программы будут привлечены центр исследовательской журналистики Re:Baltica и новостной портал Delfi. Все партнеры были сертифицированы независимой от политического влияния Международной сетью по проверке фактов (International Fact-Checking Network).

По словам Туровски, если в процессе проверки фактов отмечается, что информация недостоверна, значительно сокращается ее дальнейшее распространение в Facebook. В случае, если пост отмечается как недостоверный, Facebook предупреждает людей, которые видят его и хотят им поделиться, что эта публикация отмечена как не соответствующая действительности.

Эта программа вводится в соответствии с тройной стратегией Facebook, цель которой состоит в повышении качества и достоверности контента, отображаемого в новостной ленте, отмечает mixnews.lv.

"Мы очень рады, что Facebook включил нас в список своих партнеров. Издания Ekspress Meedia последовательно занимаются проверкой фактов уже более двух лет, и теперь в нашем арсенале появилась еще одна возможность для борьбы против дезинформации", - сказал председатель правления Ekspress Meedia Арго Викербау.

Он добавил, что эта возможность будет особенно полезна в период нынешней эпидемии коронавируса. "Мы видим, как много и быстро распространяется сейчас ложной информации. К счастью, наш опыт показывает, что люди очень заинтересованы в статьях, разоблачающих недостоверную информацию".

На сегодняшний день с Facebook работают более 55 партнеров, которые проверяют достоверность фактов на более чем 45 языках во всем мире.

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