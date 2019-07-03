ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | Пропавший 25 лет назад и объявленный умершим бывший вируский фарцовщик "воскрес"

"Я сразу понял, что выхода у меня больше нет. Поскольку большую часть денег украли, я в свою очередь задолжал, и когда выяснилось, что полиция тоже замешана в деле, ни на какую защиту и от них надеяться не приходилось".

Яан знал, что шанса остаться в живых у него нет. Задолжать в то время было равносильно смерти. Пермская группировка тогда входила в число самых опасных в Эстонии. Самые жестокие убийства 90-х были связаны именно с разборками пермской группировки и группировки птицефабрики.

"В то время отвозили на карьер Мяннику, закапывали в песок, голову оставляли снаружи, — перечисляет он распространенные тогда обычаи. — У меня не было такой сильной нервной системы, чтобы совершить самоубийство. Многие мои друзья совершили, потому что у них не было другой возможности. Повесились или… А я был слабым. Не справился".

Твердое решение исчезнуть

Утром своего 31-го дня рождения в мае 1994 года Яан с обвисшей спортивной сумкой с одеждой в руках решил уйти из своей прежней жизни.

Обеспокоенная супруга несколько дней подождала возвращения мужа и затем подала заявление в полицию.

2 июня полиция начала искать Яана. И искала годами. Из дела о розыске мужчины видно, что Таллиннский городской суд 27 марта 1998 года объявил Яана без вести пропавшим.

Неожиданно 14 февраля 2000 года производство прекратили, потому что "местонахождение Яана установлено". Кто, как и что установил, из дела не выясняется.

В ноябре 2001 года городской суд опубликовал в "Официальных сообщениях" объявление, в котором призвал всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Яана, сообщить об этом в течение полугода. Тишина.

"Данных о том, чтобы названный человек был жив, суду не поступило", — решил городской суд.

На основании заявления супруги Тийи 2 мая 2002 года городской суд объявил Яана умершим. В качестве даты смерти было записано 1 июля 1994 года. Решение суда можно было обжаловать в течение 30 дней, но этого не сделали. Решение вступило в силу.

Новая жизнь

Сам Яан всего этого не знал. Сначала он жил в Хаапсалу у одного дальнего родственника, но боялся, что так информация о нем может дойти до семьи, и снял себе дом. Необходимости идти работать поначалу не было, потому что украденная спортивная сумка тогда была не единственной, где он хранил свои деньги.

"У меня была еще пара мест хранения, деньги я взял оттуда с тобой", — говорит мужчина. Когда деньги наконец закончились, он стал работать от случая к случаю — в основном работал в барах в маленьких городах администратором или швейцаром.

"Я не беспокоился ни о чем", — характеризует Яан свою жизнь и отношение к ней.

"Для семьи это мог быть удар… Но в этом не было ничего удивительного, в это время часто случалось, что люди пропадали и оставались пропавшими без вести".

Время от времени Яан менял место жительства, жил также на Сааремаа. Столицы избегал. С годами стал более беспечным, потому что через свои источники узнал, что мафиозники один за другим умерли. Отдал богу душу и полицейский, который носил одежду из украденной сумки.

В июле 2002 года Яан захотел сделать новую ИД-карту и пошел ходатайствовать о ней в департамент гражданства и миграции. Чиновник отказался принимать заявление, сказав, что этот личный код недействителен. По какой причине, этого чиновники не знали, но пообещали выяснить и связаться. Никто с Яаном не связался. Если бы связались, он узнал бы, что личный код недействителен "по причине смерти владельца".

"Я об этом и не догадывался, но больше я документы получить не пробовал, паспорт тоже стал недействительным", — говорит Яан. Отсутствие документов ему жить не мешало. По его словам, он жил за счет случайной работы, зарплаты в конверте и помощи хороших знакомых.

Примерно через десять лет после исчезновения он впервые связался со своими родителями.

"Для меня самым важным было то, что они ни в чем не упрекали меня. Они ни разу не спросили, что случилось. Они просто приняли меня обратно", — говорит Яан, который тогда переехал на дачу к родителям.

Яан снова сделал попытку получить документы. Вместе с отцом они пошли в миграционный департамент на улице Вилмси в Таллинне. Там посоветовали обратиться в регистр народонаселения, оттуда в свою очередь послали в архив Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния. Там чиновник покопался в бумагах и обнаружил, что "Яан умер".