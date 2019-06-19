"Пора провести кампанию для людей: убирайте за собой, справляя нужду в общественном месте". Управа Пирита негодует

”Рекламы, вывески и статьи повсеместно напоминают владельцам собак, что нужно всегда убирать за своими питомцами. Похоже, пришла пора провести аналогичную кампанию для людей: убирайте за собой, справляя нужду в общественном месте”, — шутит старейшина Пирита Тынис Лийнат.

”На самом деле ситуация далеко не смешная. На прошлой неделе мы повесили на пляже гамаки, и уже получили несколько жалоб, что вокруг гамаков много испражнений, оставленных людьми”, — рассказал Лийнат.

Управа напоминает, что справлять малую или большую нужду в общественном месте строго запрещено. ”Возможно, люди не догадываются, что на пляже Пирита есть санитарные контейнеры, где можно воспользоваться туалетами и душем. Важно добавить, что это не уличные туалеты, а помещения с хорошим водопроводом и канализацией, которые очищаются ежедневно”, — сказал Лийнат.

На пляже Пирита установлено четыре санитарных контейнера. Два из них находятся возле клуба для серфинга, один — посреди пляжа, и один — на пляже со стороны Меривялья.