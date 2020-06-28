Попытка нажиться на здоровье людей? Анализ показал: в Эстонии продавали дезинфицирующие средства из "грязного" сырья

Хотя распространение эпидемии коронавируса в Эстонии практически сошло на нет, и большинство ограничений были отменены, дезинфицирующие средства по-прежнему висят у входа во многих местах, а их использование стало нормой.

Eesti Päevaleht поступила информация, что предприятия во время коронакризиса мухлевали с составом дезинфицирующих средств, чтобы в условиях резко увеличившегося спроса поднять прибыльность еще выше.

Для проверки данного утверждения журналисты отправили несколько дезинфицирующих средств на тестирование в лабораторию Департамента здоровья, чтобы специалисты измерили в них содержание метанола. Потому что чем хуже качество сырья, тем больше в готовом товаре содержится метанола, возникающего как побочный продукт.

Например, в дезинфицирующем средстве для рук Thuja от Baltoil AS оказалось 0,86% метанола на одну бутылку. На первый взгляд 0,86% кажется маленькой цифрой, но если посмотреть требования Евросоюза, то данный показатель уже указывает на некачественный продукт.

Väljavõte analüüsist

Исполнительный директор Baltoil AS Пекка Мононен признает, что результат не отвечает требованиям ЕС. Однако но подчеркну, что данный анализ не несет юридическое значение, так как у лаборатории Депаратамента здоровья нет соответствующей аккредитации для проведения подобных анализов.

"Отправим эти результаты нашим партнерам и попросим их прокомментировать. В том числе вместе с поставщиками выясним, какая это была партия. Также при необходимости проведем повторные анализы и выясним, как возникла проблема", — пообещал он.

Tootja foto

Департамент здоровья подтверждает, что используемый в дезинфицирующих средствах для рук алкоголь должен иметь качество спирта, пригодного для употребления вовнутрь. Согласно нормам ЕС, в спирте может быть до 30 граммов метанола на сто литров этанола.

Соответсвенно из проведенного анализа следует, что в дезинфекторе Thuja содержание метанола в сырье могло превышать норму как минимум в пару десятков раз. По словам Мононена, сырье закупается у эстонского и у финского производителей, но не возможно сказать, чьи услуги использовали в данном случае. Оба производителя якобы подтвердили, что их сырье отвечает нормам ЕС.