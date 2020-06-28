Попытка нажиться на здоровье людей? Анализ показал: в Эстонии продавали дезинфицирующие средства из "грязного" сырья

Eesti Päevaleht отправил случайно выбранные дезинфекционные средства на тестирование в лабораторию Департамента здоровья. Результаты показали, что использованный в них этанол мог быть "грязным". Знаки показывают, а предприниматели подтверждают, что во время коронакризиса производители пытались создать конкурентное преимущество за счет здоровья людей.
Хотя распространение эпидемии коронавируса в Эстонии практически сошло на нет, и большинство ограничений были отменены, дезинфицирующие средства по-прежнему висят у входа во многих местах, а их использование стало нормой.
Eesti Päevaleht поступила информация, что предприятия во время коронакризиса мухлевали с составом дезинфицирующих средств, чтобы в условиях резко увеличившегося спроса поднять прибыльность еще выше.
Для проверки данного утверждения журналисты отправили несколько дезинфицирующих средств на тестирование в лабораторию Департамента здоровья, чтобы специалисты измерили в них содержание метанола. Потому что чем хуже качество сырья, тем больше в готовом товаре содержится метанола, возникающего как побочный продукт.
Например, в дезинфицирующем средстве для рук Thuja от Baltoil AS оказалось 0,86% метанола на одну бутылку. На первый взгляд 0,86% кажется маленькой цифрой, но если посмотреть требования Евросоюза, то данный показатель уже указывает на некачественный продукт.
Исполнительный директор Baltoil AS Пекка Мононен признает, что результат не отвечает требованиям ЕС. Однако но подчеркну, что данный анализ не несет юридическое значение, так как у лаборатории Депаратамента здоровья нет соответствующей аккредитации для проведения подобных анализов.
"Отправим эти результаты нашим партнерам и попросим их прокомментировать. В том числе вместе с поставщиками выясним, какая это была партия. Также при необходимости проведем повторные анализы и выясним, как возникла проблема", — пообещал он.
Департамент здоровья подтверждает, что используемый в дезинфицирующих средствах для рук алкоголь должен иметь качество спирта, пригодного для употребления вовнутрь. Согласно нормам ЕС, в спирте может быть до 30 граммов метанола на сто литров этанола.
Соответсвенно из проведенного анализа следует, что в дезинфекторе Thuja содержание метанола в сырье могло превышать норму как минимум в пару десятков раз. По словам Мононена, сырье закупается у эстонского и у финского производителей, но не возможно сказать, чьи услуги использовали в данном случае. Оба производителя якобы подтвердили, что их сырье отвечает нормам ЕС.
Показатели распространенного в Эстонии дезинфектора для рук Alfakem от Mayeri выглядят значительно лучше: в них содержание метанола составляет 0,11% на бутылку. Несмотря на это, содержание метанола вряд ли отвечает дозволенному, согласно нормам ЕС. Mayeri не ответила на письма Eesti Päevaleht.
Важно отметить, что при нанесении на руки дезинфицирующего средства с содержанием метанола в 0,11% и даже в 0,86% опасность здоровья не сильно выше, чем в случае с отвечающим требованиям средством. Конечно же, если не начать его пить, а это уже реальная проблема — как подтверждает Информационный центр по отравлениям, часть людей заливает себе дезинфицирующие средства вовнутрь.
Для отравления метанолом достаточно употребить 8 граммов или 10 миллилитров, а смертельная доза составляет 100 мл, но чтобы уж настолько сильно отравиться, нужно пить дезинфицирующие средства бутылками.
Однако отравление может случиться и при вдыхании средства с повышенным содержанием метанола.
Департамент здоровья сообщил, что жалобы на дезинфицирующие средства можно представить Департаменту технического надзора.
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