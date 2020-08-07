Популярный День дворовых кафе в Кристийне этим летом не состоится

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе пояснил, что управа района провела в июне опрос, чтобы выяснить, готовы ли жители открывать кафе в своих дворах и принимать посетителей. ”На основании полученных ответов мы увидели, что хотя спрос на подобную инициативу имеется, интерес к открытию своих кафе был все же довольно низким. Учитывая обратную связь и общую ситуацию с распространением вируса, было решено не проводить в этом году День дворовых кафе в Кристийне. Благодарю всех, кто оставил обратную связь, и надеюсь, что уже следующим летом мы сможем вновь открыть дворовые кафе”, — сказал Рийбе.

Традиция проведения Дня дворовых кафе в Кристийне была заложена три года назад.

”Подобное решение далось нам нелегко, однако в следующем году мы обязательно вернемся к этой инициативе, если позволят обстоятельства”, — добавил старейшина Кристийне.