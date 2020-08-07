Популярный День дворовых кафе в Кристийне этим летом не состоится
Управа Кристийне сообщает, что нынешним летом популярное среди жителей мероприятие Дня дворовых кафе не состоится.
Управа Кристийне сообщает, что нынешним летом популярное среди жителей мероприятие Дня дворовых кафе не состоится.
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе пояснил, что управа района провела в июне опрос, чтобы выяснить, готовы ли жители открывать кафе в своих дворах и принимать посетителей. ”На основании полученных ответов мы увидели, что хотя спрос на подобную инициативу имеется, интерес к открытию своих кафе был все же довольно низким. Учитывая обратную связь и общую ситуацию с распространением вируса, было решено не проводить в этом году День дворовых кафе в Кристийне. Благодарю всех, кто оставил обратную связь, и надеюсь, что уже следующим летом мы сможем вновь открыть дворовые кафе”, — сказал Рийбе.
Традиция проведения Дня дворовых кафе в Кристийне была заложена три года назад.
”Подобное решение далось нам нелегко, однако в следующем году мы обязательно вернемся к этой инициативе, если позволят обстоятельства”, — добавил старейшина Кристийне.
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