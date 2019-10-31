Популярная музыкальная радиостанция неожиданно прекращает вещание
Музыкальная радиостанция Raadio HIT FM, работавшая в эфире пять лет, сообщила сегодня в Facebook о прекращении вещания.
Музыкальная радиостанция Raadio HIT FM, работавшая в эфире пять лет, сообщила сегодня в Facebook о прекращении вещания.
"Сегодня, 31 октября, последний эфирный день Raadio HIT FM. Пять лет пролетели незаметно. За эти пять лет мы выпустили в эфир тысячи отличных песен, передали кучу приветов и поздравлений, были вам спутником с раннего утра до позднего вечера. Теперь это время прошло. Прежде, чем окончательно опустится занавес, хотим низко поклониться и сказать слова благодарности всем верным слушателям, добрым партнерам, бывшим коллегам, друзьям и помощникам. Спасибо, что вы были! Надеемся, что наша работа оставила только положительные воспоминания", - сказано в сообщении радиостанции.
Издание Kroonika предполагает, что Департамент защиты потребителя и технического надзора не продлил Raadio HIT FM лицензию на вещание.
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