Поправки приняты: в отношении электросамокатов ввели ограничение по скорости и другие строгие правила

По инициативе правительства в Закон о дорожном движении введена новая категория транспортных средств - легкий транспорт, которая охватывает различные предназначенные для перевозки одного человека электрические средства передвижения – электросамокаты, электроскейты, гироскутеры и другие подобные транспортные средства, не имеющие сидячих мест.

По закону легкий транспорт может передвигаться прежде всего по тротуару или велодорожке, в качестве исключения - по проезжей части. Вводится регуляция по пересечению проезжей части, обязанности уступать дорогу и требования по обеспечению безопасности водителя легкого транспортного средства.

Установленная максимальная скорость для такого транспорта – 25 км/ч, однако по тротуаром необходимо передвигаться с безопасной для пешеходов скоростью.

У детей в возрасте 10-15 лет, передвигающихся на легком транспортном средстве, должны быть права на управление велосипедом, дети до 16 лет при езде на таких транспортных средствах должны надевать шлем.

Также вводятся требования по мощности легкого транспортного средства, его ширины, использованию светоотражателей, огней, по остановке и парковке, а также размеры штрафов за нарушения ПДД.

Дополнительно уточняются требования, касающиеся велосипедов, легкий мопедов и мопедов, прежде всего связанные с их расположением при движении на дороге и обязанностями уступать дорогу.

В закон вводится положение, по которому лицам, которые приобрели легкое транспортное средство, способное (по техническим данным производителя) развивать скорость свыше 25 км/ч позволяется и далее им пользоваться при условии ограничения скорости движения 25 километрами в час.

Законодательные поправки в числе прочего уточняют правила безопасного обгона пешехода, обязанности в условиях ограниченной видимости и требования по безопасности при перевозке детей в автобусах за пределами населенных пунктов.