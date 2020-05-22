Поправки к Закону о заграничной службе направлены на второе чтение

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, цель законопроекта — повысить эффективность заграничной службы. “В достижении наших внешнеполитических целей важную роль играют работники наших иностранных представительств. Для обеспечения их эффективной работы необходимо, в числе прочего, пересмотреть систему зарплат работников заграничной службы и принципы начисления платы и компенсации расходов. Применение поправок, предложенных в данном законопроекте, как раз позволяет это сделать”, — сказал Ээсмаа.

По мнению заместителя председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, важно поставить на первый план сотрудников нашей заграничной службы и их права. В качестве важной одобренной поправки он выделил следующее: зарегистрированный сожитель, пребывающий с находящимся в длительной заграничной командировке служащим, получает те же права, что и супруг или супруга. “Очень важно, чтобы в этих вопросах заграничная служба Эстонии была на уровне 21 века и обеспечивала зарегистрированному сожителю, пребывающему с находящимся в длительной заграничной командировке служащим, такие же социальные гарантии и принципы оплаты, как и супругу или супруге. Наши хорошие партнеры и союзники используют аналогичную систему на протяжении десятилетий”, — сказал Михкельсон. По его словам, цель поправок — создать более удобные условия для того, чтобы семьи могли быть вместе и поддерживать семейные отношения во время заграничных командировок.

Согласно заверениям канцлера права, социальные гарантии, предусмотренные для членов семей дипломатов, должны распространяться и на зарегистрированного сожителя, так как при возникновении разногласий между Законом о сожительстве и другими правовыми актами следует придерживаться принципа lex posterior derogat priori (последующий закон отменяет предыдущий).

Комиссия решила направить проект Закона о внесении изменений в Закон о заграничной службе и, в связи с этим, в другие законы (45 SE) пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 3 июня. Планируется, что закон вступит в силу 1 августа этого года.