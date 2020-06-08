08.06.2020, 16:50

Поправки к Закону о топонимах направлены на первое чтение


EST
Riigikogu istung
Foto on illustreeriv.Foto: Taavi Arus

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила изменение задач совета по топонимам, связанных с разрешением возникающих в связи с топонимами споров и ведением государственного регистра топонимов.

Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о топонимах (186 SE) на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 17 июня.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, в результате поправок совет по топонимам больше не будет вести связанные с топонимами досудебные разбирательства. Он будет представлять свои позиции в соответствующих спорах. ”Согласно новому порядку, лицо может подать единице местного самоуправления протест на принятое в отношении топонима решение или обратиться в административный суд. В ходе решения спора совет по топонимам даст свою экспертную оценку. Она будет носить рекомендательный характер”, — пояснил Тамм.

Он отметил, что поправки внесут ясность в решение связанных с топонимами споров, ускорят процесс и создадут корректные правовые основания для решения протестов. Будет упразднен риск возникновения правовых сомнений в отношении вынесенных в производстве по протесту решений. Защита топонимов будет обеспечена путем предоставления независимого и благонадежного мнения, которое спорящие стороны (местное самоуправление и лицо) или решающее спор лицо (местное самоуправление и суд) смогут использовать при решении спора.

Более четкое формулирование статуса названия сократит количество споров и восполнит пробелы в вопросах формулирования понятий. Будет четко сформулировано следующее положение: название не может определять суть предмета; оно должно исходить из сути предмета. Все исключения, не опирающиеся на это правило, должны быть четко прописаны в каком-либо законе или прикладных актах к закону. Это правило действует уже сегодня, но, к сожалению, совет по топонимам в ряде случаев был вынужден разъяснять его, опираясь на существующие принципы и общую логику законов.

Для лучшей организации делопроизводства, связанного с регистром топонимов, ведение регистра будет передано Земельному департаменту (ранее находилось в ведении Министерства финансов). Согласно действующему закону, Земельный департамент является уполномоченным оператором регистра.

Согласно законопроекту, задачи уполномоченного оператора регистра будут переданы центру инфотехнологий Министерства окружающей среды. В связи с этим в дальнейшем устав регистра будет утверждать министр окружающей среды.

Законопроект также вносит ряд других изменений, необходимость которых была выявлена в ходе применения законов. Так, единица местного самоуправления не должна больше будет запрашивать согласие министра по вопросам, касающимся параллельных названий. Необходимо будет лишь мнение совета по топонимам. Также более четко будет установлен статус топонима, согласно которому наличие топонима не устанавливает для именного объекта самостоятельных обязанностей или прав.

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