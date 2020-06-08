Поправки к Закону о топонимах направлены на первое чтение

Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о топонимах (186 SE) на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 17 июня.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, в результате поправок совет по топонимам больше не будет вести связанные с топонимами досудебные разбирательства. Он будет представлять свои позиции в соответствующих спорах. ”Согласно новому порядку, лицо может подать единице местного самоуправления протест на принятое в отношении топонима решение или обратиться в административный суд. В ходе решения спора совет по топонимам даст свою экспертную оценку. Она будет носить рекомендательный характер”, — пояснил Тамм.

Он отметил, что поправки внесут ясность в решение связанных с топонимами споров, ускорят процесс и создадут корректные правовые основания для решения протестов. Будет упразднен риск возникновения правовых сомнений в отношении вынесенных в производстве по протесту решений. Защита топонимов будет обеспечена путем предоставления независимого и благонадежного мнения, которое спорящие стороны (местное самоуправление и лицо) или решающее спор лицо (местное самоуправление и суд) смогут использовать при решении спора.

Более четкое формулирование статуса названия сократит количество споров и восполнит пробелы в вопросах формулирования понятий. Будет четко сформулировано следующее положение: название не может определять суть предмета; оно должно исходить из сути предмета. Все исключения, не опирающиеся на это правило, должны быть четко прописаны в каком-либо законе или прикладных актах к закону. Это правило действует уже сегодня, но, к сожалению, совет по топонимам в ряде случаев был вынужден разъяснять его, опираясь на существующие принципы и общую логику законов.

Для лучшей организации делопроизводства, связанного с регистром топонимов, ведение регистра будет передано Земельному департаменту (ранее находилось в ведении Министерства финансов). Согласно действующему закону, Земельный департамент является уполномоченным оператором регистра.