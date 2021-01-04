Поправки к законопроекту о референдуме начнут обсуждать в среду

Оппозиционеры, пытающиеся заблокировать референдум об институте брака, подали более 9300 поправок c предложениями о том, как мог бы звучать выносимый на народное голосование вопрос.

"Очевидно, понадобится и еще одно заседание в четверг. Надеюсь, что нам удастся отселектировать примерно сотню разумных поправок. А выносить на рассмотрение большого зала все девять с лишним тысяч поправок невозможно, ведь у нас нет желания полностью парализовать всю прочую работу парламента", — заявил в интервью "Актуальной камере" председатель конституционной комиссии Рийгикогу Анти Пооламетс.