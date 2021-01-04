Поправки к законопроекту о референдуме начнут обсуждать в среду

Конституционная комиссия Рийгикогу начнет в среду, 6 января, обсуждение многих тысяч поправок к законопроекту о проведении референдуме по вопросу об институте брака, пишет rus.err.
Оппозиционеры, пытающиеся заблокировать референдум об институте брака, подали более 9300 поправок c предложениями о том, как мог бы звучать выносимый на народное голосование вопрос.
"Очевидно, понадобится и еще одно заседание в четверг. Надеюсь, что нам удастся отселектировать примерно сотню разумных поправок. А выносить на рассмотрение большого зала все девять с лишним тысяч поправок невозможно, ведь у нас нет желания полностью парализовать всю прочую работу парламента", — заявил в интервью "Актуальной камере" председатель конституционной комиссии Рийгикогу Анти Пооламетс.
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